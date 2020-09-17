تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية لـ55% للمرة الثانية

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، قرارًا بشأن تخفيض أسعار التصالح ليكون التخفيض ما بين 10-33%، ويصل التخفيض إلى أكثر من 55% عند الدفع الفوري لتكون كالآتي:

بالنسبة للمنطقة "أ" وتشمل مدن "طوخ، قها، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص"، جرى تقسيمها لسكني وتجاري، كالآتي:

السكني:

- المباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترا، أصبح المتر بـ105 جنيهات.

- 6 أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا، أصبح المتر بـ120 جنيهًا، المباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 180 جنيهًا.

التجاري:

سعر المتر 540 جنيهًا، والإداري بـ270 جنيهًا، وصناعي 135 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيهًا، وغيرها بـ675 جنيهًا.

أما بالنسبة للمنطقة "ب" مدن "كفر شكر، قليوب، القناطر الخيرية"، جرى تقسيمها لسكني وتجاري، كالآتي:

سكنى:

المباني 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا أصبح المتر بـ140 جنيهًا، للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا أصبح سعر المتر بـ160 جنيها، وللمباني أكثر من 6 أدوار سعر المتر 225 جنيهًا، وبالنسبة للتجاري أصبح المتر بـ720 جنيهًا والإداري بـ360 جنيهًا، والصناعي 180 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيهًا، وغيرها بـ900 جنيه.

والمنطقة "ج" شبرا الخيمة "أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة"، حيث جرى تقسيمها كالآتي:

سكني: بالنسبة للمباني أربعة أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترًا أصبحت قيمة المتر بـ175 جنيهًا، وبالنسبة للمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترا أصبحت قيمة المتر بـ200 جنيه.

وللمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيها، والتجاري أصبحت قيمة سعر المتر 900 جنيه والإداري بـ450 جنيها والصناعي 225 جنيها، ودور العبادة بـ50 جنيها وغيرها بـ1125 جنيها.

وجرى تقسيم العاصمة بنها كالآتي:

سكنى: 4 أدوار فأقل فيما لا يزيد على 14 مترا أصبح المتر بـ210 جنيهات، وللمباني 6 أدوار فأقل بما لا يزيد على 20 مترًا أصبح المتر بـ240 جنيهًا، وللمباني أكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 360 جنيهًا.

التجاري أصبح سعر المتر 1080جنيهًا، والإداري بـ540 جنيها، والصناعي 270 جنيهًا، ودور العبادة بـ50 جنيها، وغيرها بـ1350جنيها.

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