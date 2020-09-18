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محمود مسلم

137 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب في الإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
06:32 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
التقدم لأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب فى الإسكندرية

التقدم لأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب فى الإسكندرية

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، إن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية لانتخابات النواب على مدار يومين بلغ 137 مرشحًا محتملاً.

وأكد رئيس اللجنة في تصريح له، اليوم، أن المحكمة بدأت في استقبال طلبات المرشحين المحتملين، وسط اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة  لمنع انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر استمرار تلقي الأوراق حتى 23 سبتمبر الجاري.

وبدأت  محكمة الإسكندرية الإبتدائية فى تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب،قى التاسعة من صباح أمس الخميس،  وشهدت زحامًا من المرشحين المحتملين الذين حضروا بصحبة أنصارهم وسط إجراءات أمنية وإحترازية مشددة.

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