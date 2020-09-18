أخبار البنوك.. طريقة حساب قسط تمويل السيارة من بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية برامج تمويل مختلفة لعملائه، مثل تمويل السيارة بضمان الوظيفة ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة والتمويل الشخصي والتمويل متناهي الصغر للأفراد والشركات.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، طريقة حساب القسط الشهري لتمويل السيارة من البنك وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

1) الدخول على الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية من هنــــــــــــا.

2) الضغط على خانة "احصل على تمويل".

3) اختيار تمويل السيارة بضمان الوظيفة، أو تمويل السيارة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

4) إدخال صافي الدخل الشهري، وتحديد السن، وسعر السيارة، ومبلغ التمويل.

5) تحديد مدة التمويل.

6) يظهر في الجانب الأيسر للشاشة مبلغ القسط الشهري بصورة تقريبية، وفق البيانات التي قمت بإدخالها.

ويتطلب الحصول على قرض السيارة بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية تقديم مستندات صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب مفردات مرتب، فاتورة مرافق حديثة "غاز – كهرباء – تليفون " لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، عرض سعر سار للسيارة.