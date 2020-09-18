محامي أحمد حسن وزينب: النيابة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا

شرح أحمد عيد محامي أحمد حسن وزينب، أسباب إخلاء السبيل لموكليه، بقوله إن النيابة العامة أجرت مقارنة فنية للفيديو محل التحقيق المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة، والخاصة بالطفلة إيلين ابنة المتهمين.

وثبت أنه حقق نسب مشاهدة قرابة 500 ألف على موقع يوتيوب، بينما حققت الفيديوهات الخاصة بالمتهمين فقط "أحمد وزينب" على موقع يوتيوب، أرقامًا كبيرة تترواح بين 2 إلى 3 ملايين مشاهدة في الفيديو الواحد.

وأضاف المحامي، أن النيابة العامة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا من أبويها، لأن الفيديوهات الخاصة بهما، تحقق نسب مشاهدة أعلى من الفيديو محل التحقيق.

وأصدر النائب العام عصر اليوم، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب"، بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث كانت النيابة العامة، استكملت استجواب المتهمين، واللذان أبديا خلال الاستجواب، تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها.

وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها، وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة، باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

فيديوهات الشهرة ساهمت في الزج بـ"أحمد وزينب" إلى تقييد الحرية والحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، من قبل النيابة العامة التي نسبت إليهما تهم الإتجار في البشر، ونشر فيديوهات مسيئة، واستغلال طفلة بشكل سيئ، وتعريض حياتها للخطر واستغلالها اقتصاديًا.