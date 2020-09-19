بعد فسخ تعاقده.. تعرف على الشركات التي تسعى للتعاقد مع بهاء سلطان

عادت الحياة من جديد للفنان بهاء سلطان، بعد أن حصل على قرار من المحكمة بفسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، والعودة للغناء وتقديم ألبومات جديدة.

حكم القضية

كشف يوسف إبراهيم، محام الفنان بهاء سلطان، أن الحكم الصادر في قضيته مع المنتج نصر محروس، في صالح موكله بانتهاء العقد بسبب مرور سنوات التعاقد، ولا يلزم بهاء إلا بتسجيل أربع أغنيات فقط.

وقال "إبراهيم"، لـ"الوطن"، إن نصر محروس تسبب في خراب كبير لـ "بهاء"، طيلة السنوات الماضية، وأن العقد الذى مضاه المطرب ينتهي عام 2014 مقابل تسجيل 3 ألبومات سجل منها "بهاء" ألبومين.

وأضاف "نصر رفض الألبوم الثاني وقال إنه لم يصدر، في حين أننا أثبتنا صحة الألبوم وأكواد طرح الألبوم عبر المنصات وشركات الاتصالات، أما الألبوم الثالث فقد مر وقت طرحه، ونصر لم يوفر لبهاء الكلمات والاستوديو لكي يسجل".

تابع: "نصر احتج بأن الألبوم الثاني به عدد من العيوب الهندسية ببعض الأغنيات، وهو الأمر الذى وافقت عليه المحكمة بعد طلب بهاء واستقروا على أن يسجل بهاء أربع أغنيات من الألبوم لصالح نصر، فحين لا يوجد شرط جزائي، ولا ألبوم ثالث".

العروض الجديدة

أصبح بهاء سلطان الآن، حسب تصريحات محاميه، ليس أمامه سوى غناء أربع أغنيات فقط يسلمها لنصر محروس، يغلق بها ألبوم "سيجارة"، الذى يمتلكه نصر محروس ليصبح قادرا على التعاقد مع أى شركة أخرى.

علمت "الوطن"، أن أولى الشركات التى كانت قد جلست مع بهاء سلطان، هي شركة روتانا، والجلسة كانت ودية قبل عدة أشهر من القضية، وكانت تريد الشركة الحل الودي مع نصر محروس، ولكن الأخير اشترط مبلغا ماليا كبيرا.

أما الشركة الثانية التى تقدمت بعرض، وهي الأقرب لبهاء سلطان، فهى إحدى الشركات الخليجية الكبرى التى يتعامل معها عدد من المطربين المصريين أمثال آمال ماهر وتامر عاشور، وعرضت أيضا أن تدفع جزءا من المال لنصر محروس.