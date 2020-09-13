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محمود مسلم

رئيس البرلمان الكويتي يعلن إصابة نائبين بفيروس كورونا

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أ ش أ
02:11 م | الأحد 13 سبتمبر 2020
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى

مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إصابة نائبين بالمجلس بفيروس كورونا المستجد.

وقال الغانم، في تصريح صحفي اليوم الأحد: "وصلني كتاب رسمي من وزير الصحة يوصي بإلغاء جلسة الثلاثاء المقبل، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا، وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن هيئة المكتب الخاصة بالمجلس ستجتمع غداً الاثنين؛ لاتخاذ قرار إلغاء جلسة الثلاثاء بشكل رسمي.

يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان سيناقش في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، الاستجواب المقدم من كل من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

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