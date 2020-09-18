11 تخصصا.. عمليات جراحية تشملها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية التي تشملها مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحة أن إجراء العمليات الجراحية يتم مجانًا ضمن المبادرة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، التخصصات المتاحة ضمن المبادرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

العمليات التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

ـ قساطر القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

ـ جراحة الأورام.

ـ الأوعية الدموية.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ زراعة الكلى.

ـ القساطر المخية.

كيفية التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

يأتي ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر ومجاناً، مع مراعاة الحالات الحرجة.

ويجري حاليا تجميع بيانات المرضي من كافة مقدمي الخدمة الطبية التابعين للدولة، إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فورا في علاج هذه الحالات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أنه تم الانتهاء من إجراء 499 ألفًا و771 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018 حتى يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر الجاري.