الصحة توضح آلية التسجيل في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية آليات التسجيل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة والتي تقدم جميع خدماتها مجانا للمستفيدين منها.

طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

ـ في حال كان المريض يتبع التأمين الصحي، يتجه لأقرب لجنة تأمين صحي.

ـ حال عدم تبعية المواطن للتأمين الصحي فعليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

ـ يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

ـ تتواصل المستشفى مع المريض، وتحدد ميعاد للفحص واجراء العملية.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، أنّ المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

وناشدت الوزارة المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة لسرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.