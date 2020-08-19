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مدير قوائم الانتظار: أجرينا 453 ألف جراحة.. "10 آلاف جنيه أقل تكلفة"

كتب:

شريف سليمان
02:11 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الدكتور خالد عاطف

الدكتور خالد عاطف

قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات القضاء على قوائم الانتظار، إن القوائم لن تعود كما كانت من قبل، مشددًا على أن الأولوية المطلقة ستكون لحالات الطوارئ والحالات العاجلة، للقلب المفتوح وجراحات الأورام وجراحات العمود الفقري وزراعة القوقعة وزراعة الكبد.

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "التكلفة في المبادرة تبدأ من 10 آلاف جنيه، وبعض التخصصات تصل تكلفة الجراحات الخاصة بها إلى 350 ألف جنيه، ومتوسط تكلفة عملية القلب المفتوح يبلغ نحو 50 ألف جنيه".

وتابع: "نتخذ إجراءاتنا في أعلى وأرقى المستشفيات لتقديم الخدمة الصحية، ونضيف بعض الأشياء ونضمن استفادة المريض ونعمل بتوجهات استراتيجية دقيقة ومصر تتغير إلى الأفضل وتتقدم، وهناك خدمة صحية تليق بكل مواطن مصري، وأجرينا نحو 453 ألف عملية جراحة".

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