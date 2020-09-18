أحمد المسماري: أموال النفط لن تذهب إلى تركيا أو المرتزقة

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه جرى الاتفاق على ألا تذهب أموال النفط الليبي إلى مرتزقة وتمويل الميليشيات الإرهابية، لكن يجب أن تذهب إلى مشروعات التنمية، وإعطاء الأولوية للمشروعات العاجلة التي تخدم المواطن بشكل مباشر، والمناطق المتضررة وإعادة الإعمار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى الاتفاق على دعم المؤسسة الوطنية للنفط، بما يضم إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، وتنفيذ المشروعات على أن تخضع كل عمليات المؤسسة للتدقيق والمراجعة بالوسائل والطرق، لضمان الإنفاق بشكل مناسب وشفافية لازمة.

وتابع: "سنعمل على تأمين الحقول وخطوط نقل البترول ونقاط التصدير ودعم الشركات لتطوير نفسها وإصلاح ما يمكن إصلاحه في بقية الحقول، لكن مع المراقبة والمتابعة لكل مؤسسة وذلك من خلال اللجنة المشكلة للإشراف على إيرادات البترول"، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينتهي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.