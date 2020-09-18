المسماري: الجيش الليبي يحارب الإرهاب والفاسدين لا الليبيين

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة لن تحارب الإرهاب فقط، بل تحارب الفاسدين الذين يستغلون الأزمة الليبية، ومعاناة الشعب الليبي، ويحاولون مط الأزمة الليبية لمصالحهم، وتحقيق أكبر فوائد من هذه الأزمة.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي: "هذه أمور شخصية، فهم يبدون حب الذات على مصالح الشعب وهيبة الدولة الليبية، وأمن واستقرار الدولة الليبية، وكمواطنين لدينا مشكلات، مثل السيولة وتدني الخدمات وصعوبة الحياة، وهذه المحاور كلها، وضعت مع الطرف الآخر، حيث مثلنا منطقة برقة ومنطقة الزان، ومثل المنطقة الغربية أحمد معيتيق الذي كان إيجابيًا وصاحب تطلعات".

وأكد، أن الجيش الليبي لا يحارب ليبيين، لكنه يحارب الإرهاب والفساد وبيع الرقيق وإهدار المال العام وإهدار كرامة الليبيين.