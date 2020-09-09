المسماري: الجيش الليبي لن يتراجع عن حربه ضد الإرهاب

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن القوات المسلحة لن تتراجع عن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب.

وأوضح اللواء المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية في ليبيا، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأكد أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائمًا لصد أي طارئ، أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وعدة أماكن أخرى.

وأضاف أن عددًا من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يُجرى نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.

وأضاف أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، يوم الثلاثاء، من خلال عربات "غراد"، في إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة.

وفي الأسبوع الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.

وقال المرصد في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين قد قتلوا أثناء المعارك الدائرة في ليبيا، وأعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى أُرجعت إلى سوريا عبر تركيا.

وأضاف مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة.