بالعناوين ومواعيد العمل.. "فاكسيرا" توفر لقاح الإنفلونزا في 11 فرعا

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا"، منذ قليل، عن توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية في 11 فرعا من فروعها من فروعها، بالإضافة إلى الفرع الرئيسي بالعجوزة.

وتستعرض "الوطن" أسماء الفروع وعناوينها في السطور التالية:

1- فرع الإسكندرية بلوران شارع شعراوي مول الوطنية عمارة 3 الدور الأول من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

2- فرع 6 أكتوبر بمستشفى الوادي بجوار الحصري من 10صباحًا وحتى 4 عصرًا.

3- فرع الشروق بمستشفى نور الشروق من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

4- فرع المطار بالصالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

5- فرع المعادي داخل نادي المعادي من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

6- نادي الزهور بمدينة نصر من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

7- نادي الزهور بالتجمع الخامس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

8- بتروسبورت داخل نادي القطامية الرياضي التجمع الخامس المستشفى الجوي بشارع التسعين من 9 صباحاً وحتى 8 مساءً ما عدا الجمعة من 10 صباحا ًوحتى 4 مساءً .

9- نادي الطيران بـ 14 شارع أحمد فؤاد سانت فاطيما مصر الجديدة القاهرة من 9 صباحًا وحتى 8 مساءً عدا الجمعة من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

10- داندي مول بالكيلو 28 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعيادات جوكلينك دور الجراج من 10 صباحًا إلى 8 مساءً

11 - الرحاب فيلا 102 و103 شارع أحمد شوقي خلف الول التجاري 1 بجوار سينما الرحاب مجمع العيادات التخصصية.

وكانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات " فاكسيرا" أعلنت عن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية في المركز الرئيسي للتطعيمات بالعجوزة أمس على أن يتم توفيرها اليوم في فروع الشركة مقابل 170 جنيها للجرعة الواحدة غير شاملة خدمة التطعيم.

ولقاح الإنفلونزا الموسمية التي طرحتها " فاكسيرا" لقاح رباعي، أى يشمل 4 سلالات من فيروس الأنفلونزا، لافتاً إلى أن هذا اللقاح مختلف عن لقاح الانفلونزا الثلاثى العام الماضى الذى يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط.