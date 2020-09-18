تقرأ في "الوطن" غدا.. الحكومة تراجع خطط تركيب العدادات الذكية لترشيد الاستهلاك وتحصيل حق الدولة

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا السبت.. الحكومة تراجع خطط تركيب العدادات الذكية لترشيد الاستهلاك وتحصيل حق الدولة.. "مدبولي": نسعى لتعميم التجربة.. و"شاكر": 9.5 مليون عداد مسبق الدفع على الشبكة القومية.

كما تقرأ.. "الصحة": متطوعوا تجارب "كورونا" لن يتحملوا التكاليف المالية... وفاة مدير "حميات بسيون بالفيروس و"المنوفية": 20 ألف مسحة بـ"شبين الكوم".

وتقرأ في الرياضة.. مواجهة مثيرة بين الأهلي والمقاصة في ليلة القبض على الدوري.. و"فايلر" يطالب اللاعبين بفرض رقابة خاصة على "إبراهيم وفوافي".. أزمة منتظرة في المنتخب قبل لقاء توجو بسبب القطبين.. و"الخماسية" تخطر "كاف" بمواعيد المباراة.