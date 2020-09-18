حسام حسني: منع الراغبات في الحمل العام المقبل من تجارب لقاح كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك شروطا للمتطوعين لتجربة لقاح فيروس كورونا، ولا بد أن يكون سنه أكبر من 18 عاما، وحالته الصحية السليمة، وألا يعاني من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكلى، أو يعاني من الأورام أو يتناول أدوية مخفضة للمناعة، مثل الأدوية الكيماوية أو الكورتيزون وألا يكون لديه أعراض تشابه البرد أو احتقان في الحلق.

وأضاف "حسني" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن المتطوع المنطبق عليه الشروط، يسجل ثم يرسل له رقم، ويتلقى مكاملة تليفونية يحدد من خلالها موعد للكشف بالمركز القومي للمصل واللقاح، وسيتم افتتاح عدة مراكز لإعطاء اللقاحات.

وأشار إلى أن المتطوع يكشف عليه ويجرى له مسحة، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، كما يتم إجراء تحليل للدم للتأكد من وظائف الكبد والضغط، ثم يجرى لهم تحليل الأجسام المضادة، ويعطى لهم أول جرعة، والثانية بعد 21 يوماً إضافة لزيارات دورية للاطمئنان عليهم، مؤكدًا أن السيدات الحوامل والسيدات الراغبات في الحمل العام المقبل، غير منطبق عليهم شروط التطوع.