المشروع القومي للبتلو حقق طفرة غير مسبوقة.. تعرف عليه في 10 نقاط

حقق المشروع القومي للبتلو الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر والبنك الزراعي المصري، طفرة غير مسبوقة لأول مرة العام الماضي، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفع تمويله من 2 مليار جنيه إلى أربعة مليارات، وذلك دعما للمربي الصغير للبتلو.

"الوطن"، تقدم آخر ما تم تنفيذه في المشروع القومي للبتلو الذي ساهم في خفض أسعار اللحوم، كما حقق أحد أهم أهداف التنمية الزراعية، بالاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية في الداخل، خاصة بعدما ارتفعت فاتورة استيراد اللحوم الحمراء.

1- مؤخرا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه ليصبح المشروع هو الأضخم في المشاريع التي تشرف عليها وزارة الزراعة.

2- وافق مجلس إدارة المشروع في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للمتقدمين بمقدار 936 مليون جنيه.

3- يستفيد من التمويل الجديد 5255 من صغار المربين والمزارعين.

4- يساهم التمويل في شراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.

5- استفاد من المشروع منذ بدايته في 2017، ما يقرب 15300 مزارع، وتم تمويل تربية 183 ألف رأس ماشية.

6- ساهم المشروع في توفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار وتحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والاكثر احتياجا.

7- يتم إقراض المربي قرضا قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب.

8- يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتس اب (01558626681- 01558626682).

9- وجه وزير الزراعة بعدم إلزام المتقدمين بطلبات للاستفادة من المشروع القومى للبتلو، بتراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، وإنما يكتفى فقط بعمل معاينة ثلاثية من قبل مندوبين عن البنك الزراعى المصرى وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتيقن من جاهزية المكان للتربية والتسمين وذلك للتيسير على صغار المربين للاستفادة حتى عشرة رؤوس من المستورد، وعشرين رأسا من المحلى.

10- كلف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محليا أو مستوردا، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية، ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.