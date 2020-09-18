من المنزل.. 7 خدمات إلكترونية تقدمها الإدارة العامة للمرور

تتيح وزارة الداخلية المصرية متمثلة في الإدارة العامة المرور عددا من الخدمات الإلكترونية، للمواطنين التي يمكن إنجازها دون التوجه للإدارة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الإدارة العامة للمرور للجمهور، وفقا لما أعلنته الإدارة استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

1ـ خدمة تجديد رخصة السيارة

ـ تجديد رخصة المركبة، لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية:

ـ يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

ـ يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

ـ يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ـ لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

ـ عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها منوحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

ـ إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

2ـ ​​​​​المستندات المطلوبة لـ بدل فاقد رخصة السيارة

ـ تعد موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميا ويصبح بديلًا للمذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة المختص .

ـ أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية والإطلاع على الأصل شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

ـ وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

ـ أن تكون حالة المركبة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

3ـ المستندات المطلوبة لـ بدل تالف رخصة السيارة

ـ أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل.

ـ وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

ـ تقديم الرخصة التالفة.

4ـ التأكد من صحة بيانات تسيير سيارة

5ـ المستندات المطلوبة لـ بدل فاقد رخصة القيادة

ـ تعد موافقة المالك علي اصدار بدل فاقد من الرخصة هو بمثابة إقرار بفقدها رسميا ويحل محل المذكرة التي تحرر لفقد الرخصة في قسم / مركز الشرطة ​المختص .

ـ وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات"​ سارية.

ـ ​​أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل ​.

6ـ المستندات المطلوبة لـ بدل تالف رخصة القيادة

ـ أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل .

ـ تقديم الرخصة التالفة .

ـ شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات" سارية.

7ـ الحصول على اللوحات المميزة