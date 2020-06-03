تجديد الرخصة إلكترونيا.. الخطوات الواجب إتباعها لتجنب الإصابة بكورونا

تسببت الأزمة الراهنة في خلق إجراءات جديدة داخل العديد من القطاعات الحكومية، والتي من شأنها وضع التسهيلات المناسبة للمواطنين بعدما فرضت الحكومة العديد من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد من كورونا التاجي.

وفور إصدار القرار الكحومي ببدأ العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية، الأحد الموافق 26 أبريل الماضي، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو) مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين داخل وحدات الترخيص المرورية، بدأ العمل على خدمة إلكترونية للتيسير على المواطنين واستلام الرخص إلكترونيًا.

حيث أتاحت تلك الخدمة الإلكترونية لمالكي السيارات الملاكي المرخصة والتي سعتها اللترية أقل من (2030 سي سي) وغير مطلوبة للفحص الفني الدوري، كما لا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص (أون لاين) عبر شبكات الإنترنت، واستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فوري" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر".

ومن الشروط الواجب توافرها للعمل من خلال (الخدمة الإلكترونية)، لابد من توافر (المستندات المطلوبة، والرخصة السابقة المطلوب تجديدها، وصورة بطاقة الرقم القومي - سارية - شهادة المخالفات).

كما يمكن التقديم على شهادة المخالفات من نيابة المرور من خلال اللينك التالي:https://www.egypt.gov.eg/mobile/services/NTPMOJ-GG/functions/payfines.aspx

وأيضًا يمكن التقديم على تجديد الرخصة من إدارة المرور من خلال اللينك التالي:https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/pages/default.aspx