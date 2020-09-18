بعد إخلاء سبيلهما.. قصة 72 ساعة حبس لأحمد حسن وزينب

72 ساعة قضاها اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب رهن الحبس الاحتياطي في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي يتهمهما بنشر فيديوهات مسيئة واستخدام طفلتهما "إيلين" في صناعة وبث فيديوهات بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية للتربح من وراء نشرها على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى أعلنت النيابة العامة إخلاء سبيلهما بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه.

وشرح أحمد عيد، محامي أحمد حسن وزينب، أسباب إخلاء السبيل لموكليه بقوله إن النيابة العامة أجرت مقارنة فنية للفيديو محل التحقيق المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة والخاصة بالطفلة إيلين ابنة المتهمين وثبت أنه حقق نسب مشاهدة قرابة 500 ألف على موقع يوتيوب، بينما حققت الفيديوهات الخاصة بالمتهمين فقط "أحمد وزينب" على موقع يوتيوب أرقامًا كبيرة تترواح ما بين 2 و3 ملايين مشاهدة في الفيديو الواحد.

وأضاف المحامي أن النيابة العامة رأت عدم وجود استغلال للطفلة اقتصاديًا من قبل أبويها لأن الفيديوهات الخاصة بهما تحقق نسب مشاهدة أعلى من الفيديو محل التحقيق.

وأصدر النائب العام عصر اليوم قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين "أحمد وزينب" بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، حيث كانت النيابة العامة قد استكملت استجواب المتهمين، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

فيديوهات الشهرة ساهمت في الزج بـ"أحمد وزينب" إلى تقييد الحرية والحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، من قبل النيابة العامة التي نسبت إليهما تهم الإتجار في البشر، ونشر فيديوهات مسيئة، واستغلال طفلة بشكل سيئ، وتعريض حياتها للخطر واستغلالها اقتصاديًا.

تفاصيل الواقعة أعلنت عنها النيابة العامة في بيان صادر سابق عنها: «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت مطالبات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع والدَي الطفلة «إيلين» المدعوين «أحمد» و«زينب»؛ لاستغلالهما الطفلة في تحقيق ربح مادي بترويج مقطع مصوَّر تضمن تخويفَهما طفلتهما والسخرية من خوفها وردِّ فعلها، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتلقت «النيابة العامة» كتابًا من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يفيد تلقي «خط نجدة الطفل» يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري بلاغًا عن نشر المتهمين مقطعًا مصورًا بقناتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»؛ تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها؛ وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما خلال عام 2019 لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع.

وشاهدت «النيابة العامة» المقطع المتداول وتبينت نشره بصفحة خاصة بالمتهمين بموقع «يوتيوب» تحت عنوان «عملنا مقلب في إيلين»، حيث ظهر الخوف على الطفلة المذكورة، بعد أن غيرت المتهمة لون بشرتها وظهرت عليها بهذا المظهر، وقد لاحقت المتهمة طفلتها حتى انتابها بكاء شديد خلال سخرية من المتهمين.

وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين لاستجوابهما، وندبت خبيرًا اجتماعيًّا بـ«خط نجدة الطفل» لإعداد تقرير عن حالة الطفلة المجني عليها ومدى تعرضها للخطر، ولأي صورة من صور الاستغلال الاقتصادي أو التجاري، والذي أكد بتقرير مبدئي استغلال المتهمين طفلتهما تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر، موصيًا بتسليمها إلى جدتها لوالدها لحين انتهاء التحقيقات، وإيداع تقرير نهائي بحالة الطفلة والتوصيات اللازمة نحو رعايتها.

وطلبت «النيابة العامة» تحريات «إدارة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية» حول الواقعة، والتي أكدت استغلالَ المتهمين حداثة عمر طفلتهما - التي لم تتجاوز العاميْنِ - وولايتهما عليها استغلالًا تجاريًّا بقصد تحقيق مكاسب مالية، وذلك بأن نشرا عبر قناتهما بموقع التواصل المذكور تصويرًا لخوفها من تغيير ملامح والدتها، قاصدين رفع نسبة مشاهدة المقطع بالقناة من أجل الحصول على الربح من وراء ذلك.

ونفاذًا لأمر النيابة العامة أُلقي القبض على المتهمين يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر الجاري، وقد استُجوبا في اتهامهما بالتعامل في طفلتهما مستغلين حالة ضعفها بقصد استغلالها اقتصاديًّا فضلًا عن تعريضها للخطر، فأنكرا ما نُسب إليها وقرَّرا أنهما يقصدان مما يذاع على قناتهما من مقاطع مصورة إتاحة فرصة لهما للعمل في التمثيل ونشر الإعلانات، وأنهما يجنيان ربحًا شهريًّا مما يذيعانه عبر القناة يتحدد وفق نسبة المشاهدة، مؤكدين قصدَهما من تصوير نجلتهما توثيق مراحل حياتها مثلَ كثير من الناس -على حد تعبيرهما- وأن المقطع موضوع التحقيق لم يقصدا منه تخويف ابنتهما، وقد حذفاه بعد إذاعته، إلا أن البعض نسخه وتداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد أكدتْ والدة المتهم اعتياد المتهمين إذاعة ما يصورانه من مقاطع، وجنيهما ربحًا من ذلك.

وأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة المجني عليها إلى جدتها لوالدها، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايتها.

وأهابت النيابة العامة بالكافة -بمناسبة تلك الواقعة- إلى تجنب الأفعال الدخيلة على مجتمعنا بقصد التكسب منها، من شأنها الزجُّ بالبعض منهم إلى المساءلة القانونية لارتكابهم جرائم يُعاقب عليها قانونًا، وناشدت النيابة العامة الكافة التمسك بقيم ومبادئ المجتمع الأصيل، الذي من أولى أولوياته حُسن رعاية أبنائه ونشئه، وتحريم وتجريم استغلالهم بأي صورة من صور الاستغلال، مؤكدة تصديَها بحسم لمثل تلك الجرائم والأفعال بكافة الإجراءات القانونية المخولة لها.

وطوال ساعات التحقيق مع أحمد حسن وزينب كانا ينكران التهم، وقال المتهم "محصلش ومحدش بيحب ولاده قدنا، وبنخاف عليهم من أي شيء يؤذيهم، وإحنا كنا بنهزر مع بنتنا في الفيديو، وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس".

وأضاف المصدر أن المتهمين عقب صدور قرار ضبطهما حاولا الهرب، وبالفعل غادرا مسكنهما المعلوم في القاهرة الجديدة، وبتكثيف التحريات كشفت عن اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق في منطقة البساتين بالقاهرة.

وكشف مصدر أمني أن اليوتيوبر الشهير أحمد حسن وزوجته زينب كانا بمفردهما داخل شقة تخص الزوجة بالقرب من دائري البساتين، ولم تكن ابنتهما بصحبتهما داخل الشقة عندما داهمتها الشرطة لتنفيذ قرار النيابة العامة الذي صدر مؤخرًا بضبطهما، بعدما رفضا تنفيذ طلب الحضور الصادر من نيابة البساتين.

وفي 13 سبتمبر الجاري أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسبب ترهيبهما ابنتيهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة، وقدم بلاغًا إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي أحاله إلى نيابة البساتين في جنوب العاصمة القاهرة للتحقيق مع المتهمين.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع "يوتيوب" ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبًا في الطفلة، ما أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن بتوجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.