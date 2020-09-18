"القومي للطفولة": إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب مراعاة لابنتيهما فقط

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن فيديوهات اليوتيوبرز أحمد حسن وزوجته زينب مثيرة للجدل، ولا يوجد بها أي مبرر لما يقال بأن هناك تضخيم فيما حدث في الفيديوهات تستحق ذلك، لأنه يوجد واقعة استغلال طفلة مجرمة، وفقا لقانون الطفلة وقانون العقوبات وقانون التجارة بالبشر.

وأضاف "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن غرض المجلس الرئيسي بعد إبلاغ النيابة العامة حول تلك الفيديوهات، كانت بهدف حماية الطفلة من الخطر والإساءة والتهديد، لافتا إلى أن المجلس أوصى بأن الطفلة تبقى مع الجدة في حالة حبس الأب والأم.

وأشار إلى أن قرار إخلاء سبيلهما، يرجع للبعد الإنساني للطفلة فقط، وقرار صائب من النيابة العامة، "دورنا في المرحلة الجاية وفقا للنيابة العامة، متابعة الطفلة إذ كانت معرضة للخطر أو لا، وهل الأب والأم مكملين استغلالها، هما عاوزين يعملوا فيديوهات يعملوا بس بدون استغلال البنت".

وكانت النيابة العامة، استكملت استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.