سائق مخمور يقتحم مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو

أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الداخلية الروسية، أن شرطة موسكو فتحت تحقيقا حول اصطدام سائق ببوابة مبنى مكان إقامة السفير الأمريكي في موسكو.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الروسية، أنه "في حوالي الساعة 4:25 مساء (بتوقيت موسكو)، اصطدم رجل يقود سيارة على الطرق الوعرة، ببوابة مبنى في شارع سباسوبيسكوفسكي.. وألقت قوات الشرطة القبض على السائق في مكان الحادث، وتم التأكد من هويته"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان، إلى أن مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو يقع في هذا المكان، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الرجل البالغ من العمر 44 سنة، كان ثملا (سكران)، وسيتم إرساله للقيام بفحوصات طبية.

وفتحت الشرطة، تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد بأذى جراء اصطدام السيارة بالمبنى.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في موسكو ريبيكا روس، اليوم، إن أمن السفارة أوقف مواطنًا روسيًّا اقتحم محيط مقر إقامة السفير بسيارته.

وأصدرت السفارة الأمريكية بيانًا، قالت فيه: "إن أمن السفارة أوقف مواطنًا روسيًّا اقتحم بسيارة محيط مقر إقامة السفير، اليوم، وقد تم تسليمه إلى السلطات".