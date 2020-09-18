محافظ الشرقية: المعدل اليومي لطلبات التصالح في مخالفات البناء بلغ 2500

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الإقبال في المحافظة على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء جيد، مشيرًا إلى أن قرار دفع الحد الأدنى على التصالح في القرى، أدى إلى زيادة عدد الطلبات بشكل يومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن المعدل اليومي لطلبات التصالح في اليوم، كان 700 طلبًا، لكننا الآن وصلنا إلى ما يتراوح بين 2300 و2500 طلب في اليوم الواحد".

وتابع: "لدينا 73 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح ويمثلون 45% تقريبًا من حجم المخالفات، ونعمل على توعية الناس في القرى والعزب بالقانون، واستعننا بالمجتمع المدني في هذا الأمر".

وأردف، أنه جرى رفع التخفيض من 20% إلى 35% من قيمة التصالح، إلى جانب الـ25% للدفع النقدي، مشيرًا إلى أن المتر في بعض المناطق، يقدر بنحو 600 أو 700 جنيه حسب المدينة والمنطقة وطول الشارع، وإذا جرى الدفع المبلغ نقدًا فإنه سيصل إلى 300 جنيه للمتر.

وأوضح، أن أسعار الوقت الحالي عادلة جدًا، خاصة مع تطبيق التخفيضات، متوقعًا أن ينتهز المواطنون لإيجاد حلول لدفع قيمة التصالح مثل الحصول على قرض من البنك أو الحصول على "سلفة" من جهة العمل، او الحصول على قرض من البنك الزراعي.

وواصل: "متوسط المسطح يبلغ ما بين 80 إلى 100 متر، أي أن المواطن سيسدد 5000 جنيه خلال 3 سنوات، وأنا أعتقد ان هذا المبلغ مناسب للغاية".