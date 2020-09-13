محمود مسلم عن تحصيل المخالفات من الأغنياء: اغتني براحتك بس بالقانون

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إنه يحسب للدولة المصرية أنها طبقت قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف مسلم، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "كنا متعودين على العكس، وإن موسم الانتخابات بيبقى موسم الاستثناءات، زمان كانوا يشيلوا مخالفت الرز في الانتخابات، دلوقتي الأمر مختلف".

وتابع: "بالنسبة للمستفيد، فلو على الحكومة والنظام كانوا ريحوا دماغهم ويكفي الإنجازات التي تحققت"، مشيرًا إلى أن التصالح على الوحدات السكنية سيجعل مالكيها قادرين على بيعها وتبديلها وغيرها من المعاملات التجارية.

وأردف: "هناكل منين لو الأراضي الزراعية تحولت لمباني؟!، ونرجع نقول من لا يملك قوته لا يملك حريته، إحنا بنعيد أسطوانات بنفس الطريقة، كنا بنتكلم زمان على إن الغني يزداد غناءً والفقير يزداد فقرًا، ودلوقتي إحنا بنجيب الغني وبنقوله هات الفلوس اللي أخدتها دون وجه حق، مش بنقول محدش يغتني، اغتني براحتك، والقانون ووفقًا لمبادئ السوق".