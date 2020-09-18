باحث اقتصادي: صندوق مصر السيادي يستغل الأصول لتعزيز الاستثمار

قال الدكتور فرج عبدالله، الباحث الاقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، إن صندوق مصر السيادي، شبيه للصناديق الاستثمارية الكبرى في العديد من دول العالم، موجود في الكثير من الدول، الصين بها أكثر من صندوقين وفي دول الخليج.

وأكد "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت"، عبر فضائية "extra news"، أن الصندوق السيادي في مختلف دول العالم، منوط بإدارة الاستثمارات والفوائد المالية، حيث إن الصندوق السيادي المصري، منوط بالأصول غير المستغلة، وتعزيز الاستفادة منها، وتعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، والاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الصندوق ليس من جهته أو في صلاحيته الاستحواذ على الأصول مباشرة، لكن يتم الإعلان عن هذا الأصل، لتحديد مدى الاستفادة منه، حيث إنه يوجه الأصول غير المستغلة في أفضل الاستثمارات ليحقق عائد جيد، ومن أبرز الاستثمارات التي دخل في إنجازها الصندوق هي الـ3 محطات الكهربائية، متابعًا: "الصندوق شريك وضلع في التطوير فقط، ولا يستحوذ على أي أصل".

وأوضح أن الصندوق السيادي، يعمل على استغلال أفضل لكل الأصول غير المستغلة من مباني قديمة أو أراضي أو مواقع مملوكة للدولة دون استغلال، ويدير هذه الأماكن، مؤكدًا أن القانون جعل له الحق في إدارة الإنشاءات غير المستغلة لتعزيز الاستفادة منه بأفضل صورة.