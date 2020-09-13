سفير كوريا الجنوبية يشيد بثبات اقتصاد مصر وسط أزمة "كورونا"

أشاد السفير الكوري الجنوبي لدى مصر، هونج جين ووك، بقوة الاقتصاد المصري، باعتباره من أفضل الاقتصادات الناشئة في العالم، رغم أزمة "كورونا"، التي تأثرت بها معظم اقتصاديات دول العالم.

وكد السفير الكوري الجنوبي، خلال مؤتمر صحفي بأحد الفنادق السياحية بمدينة أسوان مساء اليوم الأحد، بحضور عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، نجاح الاقتصاد المصري وتعافيه سريعاً، في ظل تداعيات الأزمة العالمية بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال إن العام الجاري يواكب مرور 25 عاماً على انطلاق العلاقات المصرية - الكورية، مشيراً إلى أنه يزور أسوان حالياً، في محطته الثانية بعد محافظة بني سويف، لدراسة فرص الاستثمار الحقيقية، والمقومات التى تمتلكها أسوان، لدراسة إمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمارات الكورية بها.

وأكد "ووك" أنه تأثر بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري وتحسين الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه يرى أن الاقتصاد المصري يتحسن رغم وجود صعوبات قليلة تواجه الدولة المصرية، ولكن مصر قادرة على التغلب على كافة هذه التحديات.

وأوضح أن الاستثمارات بين مصر وكوريا الجنوبية تصل حالياً إلى نحو ملياري دولار، معرباً عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين، في ظل تطلع القيادة السياسية إلى ما يحقق طموحات الشعبيين الصديقين.

وعن الحركة السياحية بين البلدين، قال إن إجمالي أعداد السائحين الكوريين الذين يزورون مصر سنوياً، يترواح بين 20 و30 ألف سائح، فيما يصل أعداد السائحين المصريين الذين يزورون كوريا ما بين 5 و10 آلاف سائح سنوياً.

وعبر عن تطلعه لزيارة الرئيس الكوري القاهرة خلال الفترة القادمة، بعد تأجيل الزيارة التي كانت مقررة في شهر مارس الماضي، بسبب أزمة "كورونا"، وفي ظل وجود رغبة حقيقية لدى القيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعزيز ودعم علاقات التعاون والشراكة مع الجانب الكوري، التي بدأها الرئيس المصري بزيارته كوريا عام 2016.