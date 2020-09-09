طارق عامر للمشككين في اقتصاد مصر: إحنا اللي صحينا بنوك دولية من النوم

شن الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب استمرار عناصرها في التشكيك بقدرات الدولة المالية ووضع الاقتصاد المصري، مضيفًا: "بيتكلموا عن الاقتصاد، ويضربوا في الاقتصاد، بس أنا بقول للمواطن عندنا بلاش نسمع للشائعات المغرضة دي، الناس دي عاوزة تهد البلد"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي بشهادة كافة المؤسسات الدولية.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه قابل نائب محافظ البنك الصيني في العاصمة الأمريكية واشنطن العام الماضي، وأشاد بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الصين أكثر دولة وقفت مع مصر ماليًا وسط الأزمة الاقتصادية، "في 2016 الأمريكان مرضوش يساعدونا ولا الأوروبيين، الصين اديتنا حوالي 6 مليارات دولار في البنوك العامة والبنك المركزي".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن نائب محافظ البنك الصيني قال إن ما تم في مصر ووضع الاقتصاد المصري أحسن ما حدث في تاريخ البنك المركزي المصري، "الراجل ده لوحده كلامه مرجع، مش هروح اسيب الراجل بتاع نائب البنك الصيني ونروح نسمع واحد إخواني بيتكلم عن تدهور الاقتصاد المصري"، موضحًا أن مصر كانت تريد تدبير سيولة للنقد الأجنبي لتعويض عما فقده قطاع السياحة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع: "كان لازم ندبر الفلوس، قولنا نطرح سندات دولية في أول مايو، كانت الأسواق مقفولة، إحنا بقى صحينا البنوك الدولية من النوم، صندوق النقد الدولي قال مش هتجيبوا مليار دولار، جلنا طلبات بـ21 مليار دولار، واكتفينا بـ5 مليارات دولار فقط، دي ثقة الأجانب في الاقتصاد المصري، محدش يزايد على الكلام ده، من يشكك في الاقتصاد المصري أما جاهل أو مغرض ".