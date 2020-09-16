وزيرة الثقافة تدشن سلسلة ندوات علاقات ثقافية وتهنئ سفير المكسيك بالعيد الوطنى لدولته

استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك فى القاهرة ، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية قبل تدشين فعاليات سلسلة ندوات علاقات ثقافية التى تقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى والتى بدات بامسية للاحتفال بالعيد الوطنى لدولة المكسيك .

قالت عبد الدايم ان سلسلة ندوات علاقات ثقافية تأتي في إطار مبادرة الثقافة بين ايديك لاستمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية ، واضافت انها تعد نموذجاً مميزاً للشراكة والتعاون بين مؤسسات الدولة الوطنية باعتبارها تتم بالتنسيق بين وزارتى الثقافة والخارجية ، مؤكدة انها تهدف الى توطيد اواصر الصداقة بين مصر ومختلف الدول الى جانب القاء الضوء على فعاليات التواصل الابداعى مع شعوب العالم ، ووجهت التهنئة لسفير المكسيك بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى لدولته واهدته مجموعة من اصدرات وزارة الثقافة باللغتين الانجليزية والاسبانية منها كتاب كنوز متاحفنا والمخطوطات الفارسية .

يشار ان اولى سلسلة ندوات علاقات ثقافية استضافت كل من السفير خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك فى القاهرة ، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية ، الروائى الكبير محمد المنسى قنديل والروائى الشاب طارق امام .