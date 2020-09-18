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محمود مسلم

رئيس جواتيمالا يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب:

أ.ش.أ
09:27 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي

رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي

أعلن رئيس جواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المكتبُ الصحفي الحكومي في جواتيمالا، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إن جياماتي "سيعزل نفسَه عن جميع الأنشطة العامة، وستتم بالتالي جميعُ الاتصالات عن بعد".

يأتي ذلك في اليوم الذي أعلنت فيه جواتيمالا، إعادة فتح حدودها ورحلاتها الدولية.

ويُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالي بكورونا في جواتيمالا، يبلغ حوالي 83 ألف شخص.

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