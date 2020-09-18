شيخ عن استخدام أصالة لحديث نبوي في أغنيتها: مش مشكلة كلها كلمات سامية

استنكر الشيخ أحمد التركي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، الهجوم الحاد الموجه ضد أصالة، بعد طرحها أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا"، واتهامها باستخدام حديث نبوي في الأغنية بعدما قالت: "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء".

وتابع "التركي" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الهجوم مبالغ به، وأن الأغنية لا تضمن سوى معاني سامية، وأنها لم تذكر قول رسول الله في الأغنية، وأنه يجوز تحويل تلك المعاني السامية إلى أغان مثلما فعلت، وانتشار هذه الأغنية، يزيد من انتشار المعاني الرفيعة والسامية.

ألبوم "أصالة" الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم سيتضمن 20 أغنية خليجية هي: لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.