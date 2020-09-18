هجوم على أصالة لاستخدامها حديث نبوي فى أغنيتها الجديدة "رفقا"

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لهجوم حاد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها كلمات من حديث نبوي شريف، ضمن أغنيتها الخليجية الجديدة "رفقا".

تضمنت أغنية "رفقا"، التي كتبها الشاعر محمد أبو نعمة: "رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

كما أن الهجوم، جاء من عدد من السيدات لتكريسها فكرة ضعف النساء والسيدات.

ألبوم أصالة الخليجي، سيكون من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين من الغناء.

الألبوم سيتضمن 20 أغنية خليجية هم، لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويامثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني.