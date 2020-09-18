كندة علوش تهنيء أصالة على "لا تستسلم": ألبوم رائع مشغول بالذهب

هنأت الفنانة السورية كندة علوش، المطربة أصالة بألبومها الجديد الذي صدر مؤخرا بعنوان: "لا تستسلم".

وكتبت كندة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "أصولتي الغالية صديقتي وأختي، ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد ⁧‫لا تستسلم‬⁩ من اللحظات الأولى لنزوله، ‏أغان رائعة مشغولة بالدهب ومعجونة بروحك الشغوفة وصوتك الساحر، وبألحان وكلمات رائعة، الله يكلل تعبك بنجاح استثنائي مثل المجهود والطاقة اللي حطتيهم بالعمل".

ألبوم أصالة الجديد يضم 20 أغنية خليجية، وهي: "لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني".