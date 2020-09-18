مبادرة رئاسية للكشف عن الاعتلال الكلوي قبل تطوره لفشل

من بين العديد من المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرصه على صحة المواطن، تبدأ اليوم، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، ما يسهل العلاج والشفاء.

ما الاعتلال الكلوي؟

بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وُصف مرض الكلى، بأنه المرض المزمن الأكثر عرضة للإهمال، وهناك عدد من الأمراض السارية وغير السارية، التي تؤدي إلى إصابة الكلى بمضاعفات، ولا يتسنى للعديد من المصابين بمرض الكلى سبل الحصول على الرعاية.

قد يتطور مرض الاعتلال الكلوي إلى فشل كلوي، والمسمى أيضًا بالمرحلة النهائية من المرض الكلوي، أما الفشل الكلوي هي حالة مهدِّدة للحياة، وفي هذه الحالة، فإن خيارات العلاج لديكَ هي الغسيل الكلوي أو زراعة كلية.

مراد: الاعتلال الكلوي لا يعني بالضرورة الوصول لمرحلة الفشل الكلوي

الدكتور شريف مراد أستاذ الكلى بجامعة عين شمس، أكد أن مصطلح الاعتلال الكلوي، يشير إلى أي مرض يصيب الكلى، ولا يعني الفشل الكلوي، وإنما أي ضرر يلحق أذى بالكلى، بحسب وصفه.

وتابع مراد في حديثه لـ"الوطن"، أن الاعتلال لايشترط أن يكون وصل إلى مرحلة الفشل الكلوي، ولكن ينذر الشخص بضرورة المتابعة الطبية والعلاج المناسب، حتى لا يتطور الأمر إلى الفشل الكلوي، وهو المرحلة الأخيرة من مرض الكلى.