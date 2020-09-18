عمرو أديب يهنئ جمهور الأهلي: "هموت ومبروك.. بس كسبناكم 3"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد بخسارة الزمالك من أسوان ضمن منافسات الدوري الممتاز، ليهدي لقب البطولة إلى النادي الأهلي.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، إن الزمالك خاض المباراة في ظل ظروف صعبة، بعدما غادر مديره الفني السابق باتريس كارتيرون في وقت غير مناسب، مشيرًا إلى أن الفريق كان يلعب كامل العدد.

وهنأ أديب، جمهور النادي الأهلي، وقال مداعبًا إياهم: "مبروك بس إحنا كسبناكم 3، بس أنا هموت، إن الدوري خلص بهذا الشكل التراجيدي، الزمالك قال للأهلي ولا تلعب بكرة، ده أنا هتغلب لك من أسوان".

وأضاف: "أبى الزمالك إلا أن يتم جميله للأهلي، حيث سلمه الدرع بسهولة، ليفوز الأهلي بالدوري مثلما يحدث كل عام، هو موعد مع القدر، فأنا المذيع الوحيد الذي يعمل يوم الجمعة، ولعب الزمالك في نفس اليوم، وتوج الأهلي بالبطولة في نفس اليوم أيضًا".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020، للمرة الثانية والأربعين في تاريخه، عقب تعثر غريمه التقليدي الزمالك أمام نادي أسوان مساء اليوم الجمعة.