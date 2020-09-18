موعد مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أسوان، اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، في إطار مباريات أياب الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

تقام مباراة الزمالك وأسوان "القاهرة الدولي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة Time Sport، بصوت المعلق الرياضي "بلال علام".

موعد مباراة الزمالك وأسوان

وتنطلق مباراة الزمالك وأسوان في تمام الساعة الثمنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة مساءً بتوقيت تونس، والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة.