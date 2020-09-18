سائقة التروسيكل: "تعلمت السواقة في شهر عشان كنت عاوزة آكل عيش"

قالت "ناهد" سائقة التروسيكل، إنها تفكر في العمل دائمًا، لأن أحد الأشخاص كان يساعدها، فشعرت بأنها حمل ثقيل عليه، ما دفعها إلى أن تعمل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "عندي خمس بنات كلهم بيتعلموا، ومش بخرّجهم في البيت، وبنتي الصغيرة عرضت عليّ إنها تشتغل لأنها شافتني تعبانة، لكني رفضت".

وتابعت أنها عرضت على جارها أن تشتري التروسيكل الذي يمتلكه ودفع أقساطه، لأنه أخبرها بعدم قدرته على استخدامه، مشيرةً إلى أن بعض الجيران ساعدوها في تدبير بعض مصروفات المنزل.

وأردفت: "اتعلمت سواقة التروسيكل خلال أسبوع، عشان الواحد لما بيعوز ياكل عيش بيتعلم بسرعة وكنت بنقل تلاجات وعزال وحاجات تانية، وكنت بلم كراتين وببيع بالكيلو".