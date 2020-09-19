هولندا تغلق المحلات والمقاهي مبكرا بسبب موجة كورونا الثانية

سيتعين على حانات ومقاهي أكثر مناطق هولندا اكتظاظا بالسكان إغلاق أبوابها مبكرا بدءا من غد الأحد، تزامنا مع فرض البلاد القيود مجددا لمكافحة التصاعد الحاد في معدل الإصابات، خاصة بين الطلبة والشباب في العشرينيات، بحسب ما أعلنت الحكومة الهولندية أمس.

وذكر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في مؤتمر صحفي متلفز، إن "فيروس كورونا يعود" محذرا من مزيد من الإجراءات في حال لم تتراجع معدلات الإصابة قريبا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

إضافة إلى الإغلاق المبكر، في الواحدة صباحا، لمؤسسات الضيافة، قال "روته" إن أي تجمع لأكثر من 50 شخصا سيتطلب الآن تصريحا من السلطات المحلية. ستطبق القيود على ستة أقاليم في غرب البلاد المكتظ بالسكان، ومن المرجح أن تفرض السلطات هناك قيودا محلية أخرى إضافية.

تتضمن المناطق المعنية العاصمة أمستردام، وبعض المدن الكبرى كروتردام ولاهاي وأوتريخت.

جاءت تصريحات "روته"، في الوقت الذي سجلت فيه هولندا سلسلة من الأعداد القياسية للإصابات مؤخرا، بلغت 1977.

خلال المؤتمر الصحفي حذر "روته"، من أنه إن لم تتمكن البلاد من السيطرة على الفيروس فقد ترتفع الإصابات الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع إلى أكثر من 10 آلاف يوميا. وحث المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم وعلى العمل من المنزل بقدر المستطاع.

ولايزال معدل دخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة أقل من مستويات ذروة تفشي الموجة الأولى من الفيروس في مارس وأبريل. إلا أنها تشهد تصاعدا منذ أسابيع.

ولقي أكثر من 6250 شخصا حتفهم في هولندا جراء الفيروس منذ بدء التفشي، رغم أن الأعداد الحقيقية أعلى لأن بعض المتوفين بالفيروس لم يخضعوا لفحوص.

وقال وزير الصحة في هولندا هوجو دي يونجه: "هل هذه هي الموجة الثانية؟ نعم، إذا نظرنا إلى عدد الإصابات: هذه هي الموجة الثانية". إلا انه استطرد قائلا "إذا نظرنا إلى الوضع في المستشفيات، فإننا لم نصل إلى هناك بعد. معا علينا أن نضمن ألا يحدث ذلك."