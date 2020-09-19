"عبدالدايم" تشهد عرضين من المبادرة المسرحية "المؤلف مصري" بالإسكندرية

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرضين المسرحين "ذهب الليل" و"جوازة ست نجوم"، ضمن أعمال ملتقى المبادرة المسرحية "المؤلف مصرى"، التى ينظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ممثلا فى البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وينفذها فرقة الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسى.

كما افتتحت الوزيرة معرضا فوتوغرافيا عن فن السينوغرافيا يضم مجموعة تصميمات لنخبة من الفنانين السكندريين منها بعض تصميمات ومقتنيات الراحل الدكتور حسين جمعة وذلك بمسرح بيرم التونسي بالإسكندرية .

عبد الدايم: مبادرة المؤلف مصري إحدى لبنات خلق أجيال جديدة من المسرحيين

وقالت "عبدالدايم"، إن اهتمام الثقافة بتطوير الحركة الفنية المسرحية يأتى إيمانا بدور المسرح فى تجسيد شخصية المجتمع والارتقاء به، وخلق أجيال جديدة من المسرحيين بهدف إعادة الازدهار لأبو الفنون، مضيفة أن منهجية مبادرة "المؤلف مصري" ترتكز على إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها من قبل، وتعمل موضوعاتها على دفع جميع أطياف المجتمع تجاه التمسك بالقيم النبيلة وترسيخ الهوية الوطنية، مشيدة بفكرتى العرضين وأداء أبطالهما المميز، كما أثنت على الحضور الجماهيرى، والتزام الجميع بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

يشار إن عرض "ذهب الليل" من تأليف أحمد عسكر، وإخراج سعيد قابيل، ويتناول قصة حياة الفنان محمد فوزي، ويلقى الضوء على أهم محطات مشواره الفنى والشخصيات التى التقى بها وتعاون معها فى أعماله الخالدة فى الغناء والتلحين والإنتاج والتمثيل وبطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، مخرج منفذ إبراهيم أحمد .

اما عرض "جوازة ست نجوم"، فهو من تأليف وإخراج أحمد مصطفى، ويدور فى قالب كوميدى مصورا عددا من المواقف الضاحكة بين شاب وفتاة وأسرتيهما في ليلة زفافهما، وتنتهى باتخاذهما قرار الاستقلال بحياتهما، وهو من بطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، محمد فاروق وشريهان شاذلي.

جدير بالذكر أن مبادرة "المؤلف مصرى"، تستهدف إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة، يتم تقديمها وتصويرها بتقنية الفيديو بشكل احترافي وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الثقافة، وذلك خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من العام الجاري، وهى "البيت" تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت، "خارج المجموع" تأليف وإخراج أحمد عبدالجواد، "ذهب الليل" تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، "حكايات الصياد وأمير البحار"، تأليف وإخراج إيهاب مبروك، "صورة وبطل" تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبدالشفيع، "فرحة ما تمت" تأليف وإخراج أحمد جابر، "جوازة ست نجوم" تأليف وإخراج أحمد مصطفى، "جنون عادي جداً" تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبدالرازق، "سيبوني لوحدي" تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني، "عد تنازلي" تأليف وإخراج أشرف علي.