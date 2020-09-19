اليوم.. بدء امتحانات الدور الثاني لـ 238 ألف طالب في الدبلومات الفنية

تنطلق امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، اليوم السبت، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر المقبل، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالبا/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالبا/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالبا/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالبا/طالبة بالتعليم الفندقي.

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة، منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.

كان الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد أخر الشهر الماضي، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020، الدور الأول.

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، بأنه تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشدّدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها 755276 طالباً وطالبة، حضر منهم 752237، موزعين على 2986 لجنة سير امتحان، وجاءت مؤشرات النتيجة على النحو التالي:

أولاً: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.

عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.

الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.