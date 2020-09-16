فور تحديدها.. خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020

أعلن مصدر مسؤول في صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2020 ينطلق خلال الأيام المقبلة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الطلاب من الإصابة بأي مرض، وذلك في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويسعى الخريجون والطلاب الطامحين للاستكمال الدراسة للبحث عن خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020، والتي ترصدها "الوطن" في السطور التالية وفقًا لموقع بوابة الحكومة المصرية "تنسيق" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020

للطلاب المستجدين الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وهي كالآتي، الشهادات الثانوية الفنية (الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة) ونظائرها نظام (الثلاث، الخمس سنوات).

والطلاب المستجدين الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية، هي كالآتي، شهادة دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي (التجارية، الصناعية، سياحة وفنادق، معاهد الخدمة الاجتماعية، إدارة وسكرتارية مصر القديمة، إدارة وسكرتارية العباسية، إدارة وسكرتارية رمسيس، والمعاهد الفنية الصحية شعبتي "فنيات تمريض، أجهزة طبية، والمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية، المجمع التكنولوجي (الأميرية – السلام – الفيوم)".

يدخل الطالب على موقع التنسيق من هنـــــا.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي، تجاري، زراعي، سياحي) 3 سنوات أو 5 سنوات.

يسجل الطالب رقم الجلوس والرقم السري المدرج باستمارة النجاح.

يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، ويجب الضغط على الخطوة التالية.

ينصح الطالب بالاحتفاظ بالرقم السري لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

يسجل الطالب رغباته بنفسه لمراجعتها وطبعها ويتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري، عليه التوجه للإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

عند وجود أي مشكلة أو استفسار بالنسبة لتسجيل الرغبات يمكن الاتصال بالرقم 19468.