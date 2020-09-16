تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. نصائح وإرشادات للطلاب قبل تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. أكثر ما يشغل بال طلاب الدبلومات الفنية سواء الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة، والذي من المقرر أن تنطلق أعماله خلال أيام.

وتستعرض "الوطن" قواعد قبول الطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية 2020 وفقًا لموقع التنسيق عبر بوابة الحكومية المصرية على النحو التالي:

قواعد قبول الطلاب بتنسيق الدبلومات الفنية

- يقتصر القبول على الطلاب الحاصلين على المؤهلات هذا العام، ولا تقبل شهادات السنوات السابقة.

- يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة لكل منهما من المجلس الأعلى للجامعات بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

مزايا خدمة التقدم عن طريق شبكة الإنترنت

- التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تضمن تحقيق العدالة والحيادية للطلاب، وتوزيع أمثل للقرب من محل السكن حيث يحقق ترشيح الطالب للكلية الأقرب التي يرغب في الالتحاق بها والأقرب لمحل سكنه ما يجنب الطالب التحويل بين الكليات أو الإقامة بعيدًا عن أسرته.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق على الإنترنت أو برسائل على المحمول والبريد الإلكتروني.

نصائح قبل تنسيق الدبلومات الفنية 2020

- المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

- وبالنسبة للطلاب الحائزين على حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية ومن المجلس القومي للرياضة / قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافا للمجموع الكلى للطالب.

- الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقا للمعمول به في الأعوام السابقة مع مراعاة التنبيه على أن ترسل الوزارات المختصة كشوفا بأسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية الفنية ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد المواعيد المحددة سالف الذكر إلا بموجب خطاب من الوزير المختص.

- سيكون متاحًا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- يتم ترشيح الطلاب للكليات التي تقبل بنظام الانتساب الموجه لكليات (التجارة - الحقوق - الخدمة الاجتماعية) بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات.

- ادرس مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها مع الالتزام بالكليات والمعاهد التي تقبل هذه المواد كما هو وارد بهذا الدليل.

- يراعى عند تسجيل الرغبات أنّ الدراسة بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي وهي المعاهد الفنية (التجارية والصناعية والسياحة والفنادق) وأيضًا بالمعاهد العالية والمتوسطة الخاصة بمصروفات تكون بنظام الانتظام وليس نظام الانتساب الموجه، ويشترط على أي من الطلاب العاملين والراغبين في الالتحاق بالدراسة بأي من هذه المعاهد أن يتقدم للمعهد المرشح له بموافقة جهة العمل علي التفرغ للدراسة، وإلا سيتم رفض ترشيح الطالب من قبل المعهد في حالة عدم تقديم الموافقة علي الدراسة.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم ولن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها (75) رغبة، ودون وجود أي أخطاء.

خطوات التعرف على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2020

عند إعلان نتيجة القبول، يتم الدخول على الموقع التالي: موقع تنسيق الجامعات www.tansik.Egypt.gov.eg.

- يدخل الطالب رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية (التجارية - الصناعية – الزراعية – السياحة) نظام (3- 5) سنوات.

- بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية (الصناعية – التجارية – السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية – التمريض) يقوم الطالب بإدخال رقم الكود ويتم طبع بطاقة الترشيح والتوجه بها إلى الكلية أو (المعهد) ومعه أصل الأوراق.