انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني غدا

تنطلق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية (صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019 / 2020، غدًا السبت 19 سبتمبر، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات "238113" طالب/ طالبة منهم "119853" طالب/ طالبة بالتعليم الصناعي، و"36228" طالب/ طالبة بالتعليم الزراعي، و"77269" طالب/ طالبة بالتعليم التجاري، و"4763" طالب/ طالبة بالتعليم الفندقي.

وإجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات "424" لجنة منهم "205" لجنة تعليم صناعي، "72" لجنة تعليم زراعي، "138" لجنة تعليم تجاري، "9" لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة "35" مركزا منهم "6" مراكز بالقاهرة والجيزة.