بورسعيد تتأهب للشتاء بمراجعة جاهزية "بالوعات الصرف"

استعد "حي العرب" ببورسعيد لأمطار الشتاء برفع كفاءة بالوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحى بعدد من المناطق بالتنسيق مع العميد "أيمن خيري" مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال مصدر بالمحافظة إن الحي راجع تركيب أغطية بالوعات الأمطار ودشن حملات مكثفة لتنظيفها وتطهير غرف التفتيش وخطوط الصرف الصحي، تحسبًا لهطول أمطار غزيرة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ، حملات إزالة الإشغالات بشارعي "الحميدي و التجاري" التي أسفرت عن إزالة المخالفات التي تعوق الحركة المرورية، مشددصا على استمرار الحملات بالمرور تباعا على كافة المناطق بنطاق الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.