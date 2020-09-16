ضبط 6.5 طن مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بالغربية

تمكنت مديرية الشئون الصحية بالغربية من ضبط 6 أطنان و594 كيلوجرام من المواد الغذائية، و1176 لتر من المشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بدائرة مركز طنطا، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

جاء ذلك خلال حملة مكبره شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي، مراقبة الأغذية، بقيادة الشناوي نجم، بالتنسيق مع مباحث التموين، على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وتنفيذاً لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز، والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، ومطابقاتها للمواصفات، لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين، والحفاظ على صحة المواطنين.