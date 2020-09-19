فيديو.. رصد الإخوانية تنشر فيديوهات مفبركة عن تظاهرات بالسويس

كشفت فضائية إكسترا نيوز ، خديعة شبكة رصد الإخوانية التي بثت لقطات أمس الجمعة، من أمام أحد المساجد بمحافظة السويس، وصدرتها الشبكة الإخوانية للمواطنين على أنها مقدمة لتظاهرات مقبلة.

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي محمود الشناوي، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ما نشرته شبكة رصد الإخوانية، عن خروج بعض أهالي مدينة السويس في مظاهرة فبركة وتزييف.

وأكد "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن عناصر شبكة رصد الإخوانية، يستغلون أي تجمع لأي مناسبة كانت ويقومون بتصويره ويدعون أن هؤلاء في مظاهرة ضد الحكومة المصرية على غير الحقيقة.

وأكد على أن هذه الواقعة ليست الأولى، مشددًا على اعتياد عناصر الجماعة الإرهابية للخداع واستغلالهم لأي مجموعة والتقاط صور لها في ثواني ونشرها على أنها مقدمة لمظاهرة كبيرة.

ولفت "الشناوي"، أنهم يفعلون ذلك مع مشجعي كرة القدم ومشاهدي المباريات في المقاهي، مشيرًا أن هذه هي أساليب الجيل الرابع من الحروب والتي تشمل بث الأكاذيب والشائعات.

وكشف "الشناوي" سبب اختيار محافظة السويس لبث هذه الشائعة مضيفًا: "أهلنا في السويس في مقدمة الوطنيين المصريين، والسويس أرض البطولة والفداء والوطنية الحقيقية" لافتًا أنه زار السويس مؤخرًا، وانبهر بكمية الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع بالمحافظة.