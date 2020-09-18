إبراهيم عيسى: التدين الوظيفي لازمَ حسن البنا حتى تأسيس الإخوان

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إن التدين الوظيفي لازمَ حسن البنا منذ النشأة، وحتى تأسيس الإخوان، حيث إنه كان يبحث عن الظهور والتميز في كل شيء.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "أصل الجماعة"، عبر شاشة "on e": "الزي عند حسن البنا كان وسيلة للتميز والبحث عن هوية دينية، وهو الطريق الذي تستخدمه الجماعة إلى الآن".

وأوضح أنه دائمًا كان يبحث عن هويته الدينية وهويته الاجتماعية، وكان منشغلًا بإظهار تميزه بارتداء زي غريب، ضاربًا مثالاً في ذلك: "كان في زيارة لمكتب مدير المدرسة وحدثه عن لبسه، وحسن البنا قال له إنه لا يريد التعيين إذا كان هذا اللبس لا يعجب الوزارة".