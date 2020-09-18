عمرو أديب عن فيديو يتداوله الإخوان بالسويس: "محصلش عود كبريت"

علق الإعلامي عمرو أديب على دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "زي الأيام دي السنة اللي فاتت كانت بتحصل نفس الأحداث، ظهور حد ينادي بالنزول، هي هي الأحداث، ووقتها كنت معاكم، وقلت لكم لما يحصل أي حاجة أنا هقول لكم، وأي خبر هيحصل هتشوفوه وهقول لكم عليه، لو نزل 5 أفراد أو 5 آلاف في الشارع هوريهولكم".

وسخر "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن تضخيم قنوات الإخوان، لتجمع عشرات المواطنين في السويس عقب صلاة الجمعة، قائلا: "النهاردة حصل بعد صلاة الجمعة في أحد الأماكن في السويس، طلع ناس وقفوا وعملوا تجمع، أو المسيرة زي ما بيقولوا، وعملوا هاشتاج ونفخوه، شوفوا واحكموا".

وتابع: "وقفوا 5 دقايق أو يمكن أقل، قالوا شتيمتين تلاتة وقفلوا الفيديو وراحوا ماشيين، هو دة اللي اتعمل النهاردة، زي السنة اللي فاتت مش هخبي حاجة، الدنيا مبقاش فيها تخبية أو ينفع تخبي فيها حاجة، لو أنتم شايفين إنه شيء ضخم".

وواصل: "اللي مطلوب النهاردة وبكرة وبعده، أنهم ما يروحوش أماكن مفتوحة، ولكن حتة من زاوية فيها 10 أو 12، ويهتفوا هتافين على أمل حاجة واحدة، أنه يكون شرارة، بس طبعا دي منفعتش شرارة دي ولا عود كبريت".