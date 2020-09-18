عمرو أديب عن دعوات الإخوان للتظاهر: حرام عليكم احترموا عقولنا

علق الإعلامي عمرو أديب على دعوات الإخوان للتظاهر، قائلا: "هيحصل زي اللي حصل السنة اللي فاتت، ماتش وناس خارجة وناس داخلة فوسط ناس كتير، نصوره ونقول دة اللي حصل، يا جماعة حرام عليكم احترموا عقولنا".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "المظاهرات مش بتهزني، وشوفنا في البلد دي تريليون مظاهرة، ودي الدعوة اللي من 2013 اللي بعد الـ500 للنزول، ونجيب عاليها واطيها".

وتابع: "الناس اللي بتكلمنا عن النزول، بيتكلموا أكنهم عارفين احنا عاوزين إيه، طب ممكن أقولكم احنا مش عاوزين إيه؟ منين جايلك القناعة دي، مش تسألني الأول عاوزني ولا لا؟، مين اللي بيقولي تنزل؟ أنا عاوز يلي بتقولي أنزل ولا لا، هل أنا عاوز أبقى في بلد زي اللي حصل مع أردوغان، وأنه رافض السراج يمشي؟".