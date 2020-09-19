تداول فيديو لشابين يلقيان بمسن داخل مصرف: "أحنا جايين نصالحك"

تداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلما، يظهر اعتداء شابين على رجل عجوز، حيث قاما بدفعه داخل أحد المصارف.

ويظهر في الفيديو الذي صوره شخص آخر، رجل عجوز يقف على حافة المصرف ويتجه إليه شابان ويتأهب لهما ويمسك بطوبة، ليرد عليه أحدهما "مين اللي مزعلك يا حاج محمد"، ليرد الرجل المسن: "بيشتم يا عم".

فيقول له الشاب "خلاص أحنا جايين نصالحك"، ليرمي الرجل "الطوبة"، ثم يقترب منه الشاب الآخر ويدفعه داخل المصرف.

ويظهر الفيديو سقوط العجوز داخل المصرف، وخروجه منه وملابسه مبتلة، وهو في حالة غضب شديدة، بينما وقف الشابان وهما يضحكان.