فيديو.. عجوز يشرع في ضرب طليقته بسكين: رفعت عليا قضية خلع بعد 35 سنة جواز

"يا سيادة القاضي أنا كنت هضربها وأموتها، علشان الست دي خلعتني بعد 35 سنة جواز، وأنا عندي 67 سنة" هكذا اعترف عجوزًا بالشروع في ضرب زوجته، لترد عليه "طليقي كان بيضربني ويبهدلني أنا وبناتي الأربعة، وفي فيديو ليه حاول يقتلني بالسكين".

المحادثة شهدتها محكمة جنح حلوان، أمس، أمام المستشار وائل الشوربجي رئيس المحكمة، وحضور عمر المعتصم وكيل نيابة حلوان، وسكرتارية صلاح صابر، في أثناء نظر قضية رقم 3738 لسنة 2020 والتي تتهم فيها ربة منزل طليقها بالشروع في ضربها بسكين أمام المواطنين، والتي انتهت بالحكم على المتهم سنة مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتعويض مدني للمجني عليها مبلغ 10001 جنيه والمصاريف.

وحصلت "الوطن" على مقطع الفيديو الذي قدمته محامية المجني عليها للمحكمة ويتضمن شروع المتهم في ضرب الضحية بالشارع.

وقالت ربة منزل أمام المحكمة، إنَّها "تزوجت من المتهم منذ أكثر من 30 عامًا، ورزقني الله بـ4 بنات، ثم بدأت الخلافات بيننا، فاعتاد التعدي عليّ بالضرب وأهانتني طوال تلك الأعوام، واتفقت مع أولادي أن انفصل عنه، فأقمت دعوى خلع قبل الحادث بأسابيع، وبعد معرفته حضر إلى الشقة وحاول التعدي عليّ بالضرب وأنقذني الأهالي".

وأضافت ربة المنزل، أنَّه في أثناء سيرها بالشارع تفاجأت بالمتهم يحضر سكينًا ويحاول ضربها بها، مما تسبب في إصابتها بكدمات وجروح، وقدمت مقطع فيديو يتضمن الواقعة للمحكمة.

بينما دافع المتهم عن نفسه بقوله: "أنا متجوزها بقالي 32 سنة، وعمري انتهى معاها، في الآخر طردتني برة الشقة وخلعتني هي وبناتها".

وكشفت التحريات أنَّ المتهم سبق اتهامه في قضية قتل منذ 12 عامًا، وقررت المحكمة إصدار حكمها بالسجن لمدة عام.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغًا يفيد بتعدي عجوز على طليقته في الشارع بسبب خلافات عائلية، وأُلقي القبض على المتهم وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.