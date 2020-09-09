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رئيس لجنة انتخابية يخرج لسيدة عجوز قعيدة حرصت على الإدلاء بصوتها

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سهاد الخضري
01:47 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
السيدة

السيدة

شهدت لجنة مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة دمياط خروج مستشار رئيس اللجنة لسيدة عجوز قعيدة على كرسي متحرك لتدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصت السيدة العجوز التي جاءت برفقة ابنتها على ارتداء الكمامة التزاما بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يخوض أحمد عبدالشافي البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن جولة الإعادة أمام حمدي شلبي عاشور المرشح عن حزب الحركة الوطنية.

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