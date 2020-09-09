رئيس لجنة انتخابية يخرج لسيدة عجوز قعيدة حرصت على الإدلاء بصوتها

شهدت لجنة مدرسة عثمان بن عفان بمحافظة دمياط خروج مستشار رئيس اللجنة لسيدة عجوز قعيدة على كرسي متحرك لتدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وحرصت السيدة العجوز التي جاءت برفقة ابنتها على ارتداء الكمامة التزاما بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

يخوض أحمد عبدالشافي البلشي المرشح عن حزب مستقبل وطن جولة الإعادة أمام حمدي شلبي عاشور المرشح عن حزب الحركة الوطنية.